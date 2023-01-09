立法院今早通過變更議程，《平均地權條例》列為第一案，將拚明(10)日通過三讀。然而立委邱顯智仍發文質疑「民進黨會不會轉彎幫建商開後門、推翻委員會的共識」。民進黨團總召下午受訪時表示，《平均地權條例》「一定過」，且會依照政院版本。

對於《平均地權條例》明將修法，國民黨團總召曾銘宗表示，基本上，《平均地權條例》修正草案是內政部、行政院送來的，過去有一段時間不想推，現在又想推，民進黨現在完全執政、完全負責，從過去到現在，民進黨想過的，哪個法案過不了？不想過的，哪個法案會過？到底要不要過，請民進黨拿出具體意見來。

對於邱顯智的質疑，柯建銘表示，這政黨永遠是在操作收割而已，誰在打假球？ 民進黨團也同意將《平均地權條例》修正草案列為院會討論事項第一案，明明就是第一案，這樣的空間也可以操作一下？這種政黨壽命不長，根本在玩遊戲而已。

至於條例中規定炒房最重罰五千萬，明日院會版本是否將處理行政院版，或在修正罰金金額？柯建銘回應，「全部照院版複決」；至於報載中華民國不動產開發公會全聯會名譽理事長王光祥等業者表達反對立場？柯說，沒有，他們對這沒有意見，他們只是針對連帶處罰的問題而已，到時候契約需要寫清楚，要幫忙代銷不可以亂搞，這責任歸屬很清楚，一定是罰行為人。

而修法是否會為選舉加分？ 柯建銘說，《平均地權條例》重點是要打炒房、維持市場機能，這才是立法目的，這也是政策工具之一，《平均地權條例》通過絕對是正面的；但他也直言，所有政策當然會考慮到政策評估，就是如此。