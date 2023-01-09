春節10天連假轉眼即將到來，民眾若到新北走春，可計劃來趟溫泉、賞櫻走春之旅。像是淡水有知名飯店推出溫泉專案，周邊還有淡水天元宮櫻花與淡海輕軌等景點可順遊；烏來區除泡湯、賞山櫻，烏來老街、瀑布、雲仙樂園等景點，也很適合想親近大自然的旅客。若想來趟宗教人文之旅，三重蘆洲地區的湧蓮寺、先嗇宮則不能錯過，搭配周邊超夯的熊猴森樂園、以及正在展期中的「鴨鴨地景藝術展」，與即將登場的「2023新北燈會」等，都可納入春節走春之旅的規劃！

一、淡水：

淡水擁有兼具碳酸氫鈉泉與鹽化物泉混合的弱鹼性溫泉，可同時享受泡美湯、品美饌的放鬆之旅。（圖／旅遊經提供）

新北淡水地區不僅有自然美景，更有豐富的人文歷史，當然還有地方美食，都是春節不能錯過的行程，近期成為新興的北台灣「秘湯新聚落」，民眾可前往淡水區的蘊泉庄溫泉飯店享受兼具碳酸氫鈉泉與鹽化物泉混合的弱鹼性溫泉景點，來一趟泡美湯、品美饌的放鬆之旅。泡完湯後搭乘淡海輕軌來趟輕旅行，除可欣賞幾米公共藝術，在V03淡金鄧公站周邊步行約100公尺之處，還有綿延4公里的夢幻「滬尾櫻花大道」(花況須配合氣候條件)。而在V09濱海沙崙和V28台北海洋大學兩站周邊，更能參觀百年三合院「公司田溪程氏古厝」拍美照，傍晚在金色夕陽相伴下沿著金色水岸騎自行車回到淡水老街。

百年三合院「公司田溪程氏古厝」位於淡水，民眾搭乘淡海輕軌就能抵達。（圖／旅遊經提供）

此外，每年約於1月底至3月中旬為綻放花期的「淡水天元宮」，主要以山櫻花、吉野櫻為花種，除了白天賞櫻外，於夜間的天壇也會點上燈，於夜間賞櫻更別有一番風情，美不勝收。

二、烏來：

烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鹽泉的泉種，有助軟化皮膚角質，素有美人湯的稱號。（圖／旅遊經提供）

新北烏來是知名的溫泉原鄉，同樣非常適合春節造訪，烏來溫泉屬於碳酸氫鹽泉，無色無臭弱鹼性是一大特點，有助軟化皮膚角質，素有美人湯的稱號。烏來周邊還有許多豐富的自然景觀和遊憩區，像是搭乘纜車才能前往的「雲仙樂園」，欣賞雲霧繚繞、豐富生態。或是前往北台灣低海拔溪流峽谷生態環境的代表景點「內洞森林遊樂區」觀賞峽谷、瀑布景觀。當然更不能錯過北台灣落差最大的瀑布「烏來瀑布」，雨量豐沛時，會形成兩道飛泉從山谷中飛流直下，展現磅礡之美，加上若還有粉嫩山櫻來點綴，如人間仙境。

烏來瀑布是北台灣落差最大的瀑布，在日治時期被列為台灣八景之一，更有「雲來之瀧」的美名。（圖／旅遊經提供）

三、蘆洲：

熊猴森樂園位於新北大都會公園內，是全台最大全齡共融的堤坡滑梯樂園。（圖／旅遊經提供）

蘆洲地區適合若想來趟人文宗教之旅，交通便利的三重，全家前往拜拜祈福。「蘆洲湧蓮寺」主祀南海觀世音佛祖，廟宇有為數不少罕見的飛天樂伎雀替工藝技法；「三重先嗇宮」則主祀神農大帝，除九龍壁，還是全台現存「對場作」最明顯建築，還有咸豐、光緒年間的古匾「稼穡維寶」，值得一遊。

欣賞完廟宇建築之美，推薦可前往新北大都會公園內的「熊猴森樂園」，是全台最大全齡共融的堤坡滑梯樂園，全區共有31座大小型溜滑梯、100多組遊樂設施可以玩到瘋；此外，目前正在展期中、位於三重中興橋下的「新北鴨鴨地景藝術展」，推出全國首座長達25公尺的巨型小鴨彈珠台，現場還有可愛的巨大蘑菇花房、哈比人的栗子小屋、飛天巨型茶壺等裝置，也非常適合帶小朋友前往遊玩。提醒民眾，活動至1月29日（日）止。

「鴨鴨地景藝術展」還有相當受歡迎，像是從童話故事躍出的巨大蘑菇花房，網美必拍！。（圖／旅遊經提供）

除此之外，「2023新北燈會」預計於1月26日至2月12日展開，今年燈會也將規劃豐富的主題燈區和展演活動，帶領民眾體驗藝術饗宴，並讓所有來到新北看燈會的遊客，感受元宵佳節的溫暖。

「鴨鴨地景藝術展」展期至1月29日，現場也有應景符合兔年主題的可愛小白兔裝置藝術。（圖／旅遊經提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，歡迎各地遊客於春節造訪新北外，更可把握機會參加「暖冬感溫祭」，活動自即日起至2月15日止，搭配「金好湯滿額抽獎」活動，民眾只要在新北市境內於領有合法溫泉標章的店家單筆消費滿200元，即可上網登錄發票參加抽獎，獎品包括按摩椅、酷跑機、清淨機、保溫壺及溫泉包等超過200個獎項，總價值超過40萬元！同時民眾也可參加投票，選出自己心中最代表新北市溫泉的伴手禮「新北溫泉等路金賞票選」活動，詳情可上「暖冬感溫祭」活動官網查詢，相關旅遊資訊可至「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客Facebook粉絲團」查詢。