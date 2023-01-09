對美國升息的放緩，以及對中國開放邊境的期待，提振了港股表現。

美國上周五公布非農就業資料，薪資成長放緩，服務業也陷入萎縮，緩解了對聯準會激進升息的擔憂。美股上周五集體大漲。

周一香港恆生指數穩健高走，收盤上漲396.70點或1.89%，為21388.34點。國企股(H股)升142.43點或1.99%，為7286.07點。

黃金股上漲5.9%，為領漲最多的板塊。

餐飲股也走高，海底撈升5.6%，呷哺呷哺升6.5%。

科技指數也大漲3.2%，小米升7.7%，阿里健康也升7.7%，騰訊漲3.6%。

阿里巴巴驚人大漲8.7%，報110.4港元。螞蟻集團上周末公布，創辦人馬雲已經撤出對集團的控制權，投票權從超越半數降到僅6.2%。

小鵬汽車再跌5.0%，報38.95港元；美銀調降該公司評級至中性，目標價則升為48港元。美銀認為，在中國國家補貼政策結束後，小鵬宣布獨自承擔所有成本，預計今年產品平均售價和毛利率都將受影響。

博奕股集體上漲，永利澳門升4.7%，金沙中國升3.7%；澳門宣布，來自中港台的入境旅客無須在出示新冠檢測證明。