台北市第3選區立委席次在8日進行補選，國民黨候選人王鴻薇以60519票贏過對手綠營的吳怡農54739票，這也是吳在該選區的二連敗。資深媒體人吳子嘉今（9）日在節目《新聞不芹菜》指出，這應該是吳怡農在該區最後一次競選了，雖然民進黨代理主席陳其邁、立委吳思瑤都還在幫他說好話，但其實心中各有盤算，吳怡農基本上就是「玩完了」。

吳子嘉質疑，現在有一個最簡單的問題，2024台北市第三選區立委提名，民進黨會不會再提吳怡農，他斬釘截鐵地認為「不會」，因為吳就是玩完了，已經準備要處理掉了，現在黨內一堆人稱讚「正面選舉」，就是要送吳怡農最後一程，而之後態度就會變成，「你老大不要再來煩我們」。

吳子嘉誇耀自己有兩個能力，一是與時俱進、二是能預判未來。他現在看陳其邁對吳怡農的評語，就是「暖男講暖話」；另外儘管吳思瑤力讚吳怡農選得好，但實際上要表達的是，「農農下次不要再來鬧，下次不要再來害我，吳思瑤自己也知道2024跟吳怡農同台演出會被拖垮。」他更是怒批，自己完全了解綠營的權謀，「民進黨就是壞阿，民進黨就是黑道」。

主持人黃光芹也指出，放吳怡農當光棍候選人，民進黨好意思，人家選得不錯，輸了5000多票，但綠營現在有人還敢出來喊說「沒有輸」，這是見鬼了喔，且他們還從得票率中找、強調中山區得票率比過去增加。她還表示，副總統賴清德也是笨，綠營都連輸三場了，還跳進去輔選。