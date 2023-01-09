鈺齊-KY（9802）9日公布自結去年12月合併營收逾22.09億元，年增34.27％；其中，去年第四季營收62.16億元，年增逾38.18％；2022年度合併營收241.81億元，年增55.56％，創公司1995年成立以來的年度營收歷史新高。
鈺齊-KY2022年上半年股利政策，經董事會決議，將配發每股現金股利1.2元，2023年3月16日，為除息交易日，即3月15日為最後買進日，除息基準日為3月23日，預計4月19日完成現金股利發放作業。
鈺齊-KY（9802）9日公布自結去年12月合併營收逾22.09億元，年增34.27％；其中，去年第四季營收62.16億元，年增逾38.18％；2022年度合併營收241.81億元，年增55.56％，創公司1995年成立以來的年度營收歷史新高。
鈺齊-KY2022年上半年股利政策，經董事會決議，將配發每股現金股利1.2元，2023年3月16日，為除息交易日，即3月15日為最後買進日，除息基準日為3月23日，預計4月19日完成現金股利發放作業。
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