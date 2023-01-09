泰星Win（梅塔文．歐帕西安卡瓊Metawin Opas-iamkajorn ）晉升Prada 品牌大使，將出席品牌於米蘭時裝周2023秋冬男裝系列大秀。（Prada提供）

泰劇近期越來越受到關注，泰國明星於國際影壇、時裝界能見度也越漸受到重視，近期又有一位泰劇鮮肉得到精品品牌青睞，得到品牌大使的封號。首度出演影視劇《因為我們天生一對》，便憑藉著自然的演技紅遍亞洲，擄獲不少粉絲的Win（梅塔文 ．歐帕西安卡瓊Metawin Opas-iamkajorn ），自2020年爆紅至今IG坐擁1420萬粉絲，去年五月為慶祝其畢業，甚至有粉絲包下一整個足球場，現場湧入2700粉絲一同慶祝，可見其粉絲號召力，更獲得泰國「國民男友」。

泰星Win 於社群平台擁有破千萬粉絲，代言過的香水、穿過的單品都熱銷，粉絲號召力驚人。（Prada提供）

出生於1999年的Win自暴紅後，受到不少時尚品牌青睞，他所代言的香水、穿過的單品等，也會被粉絲一一深挖，成為粉絲必買的單品，而他與Prada的關係也從過去貼文中便可略知一二，除經常出席泰國Prada的品牌活動外，去年9月米蘭時裝周時，更受邀出席Prada大秀，並與南韓品牌大使宋江及NCT成員JaeHyun同框合照，在當時社群引起一波討論。

於今日成為Prada最新品牌大使同時，獲邀出席於2023年1月15日於米蘭舉行的 Prada 2023 秋冬男裝時裝秀，屆時是否將與其他品牌大使如宋江、李鍾碩等人同框，也成為粉絲們討論的話題。