年節倒數，彰化市公所連續26年發放春節敬老禮金，設籍彰化市70歲以上長輩，可以領到6000元，共計發放2萬7550人，總金額來到1億6530萬元；除彰化市之外，像是芬園公所也發3600元、鹿港公所也有500元，羨煞許多鄰近鄉鎮。

彰化市自民國1997年、前市長葉滿盈任內，開始發放70歲以上長者每人5000元春節敬老禮金，2010年起調漲至6000元，直到2013年基於財政考量，改採浮動機制發放，公所財源達10億元以上發6000元，未達10億則發5000，不過2016年再度改成足9.6億就發6000元。

當地民眾表示，發放多寡會隨著選舉競爭激烈調整，許多長輩拿到孩子、孫子的紅包都沒這麼多，每次調降都會引發抗議，然後隔年又調回來；據公所統計發放26年來至少發了21億元，儘管對於市庫影響頗大，但歷任市長都不敢取消發放。

彰化市長林世賢指出，春節敬老慰問禮金市彰化市的社會福利項目之一，儘管對市公所財政造成負擔，但為了讓長輩過好年，感受公所對長輩的關懷與照顧，仍節省其他開支，年年發放，未來中友百貨彰化店進駐後，可望年年為市庫帶來上億收入，財源許可未來仍會持續發放。

而除了彰化市以外，鄰近的芬園鄉也給65歲以上長者發放春節敬老禮金3600元，另外鹿港同樣65歲發放500元；鹿港鎮長表示，鹿港65歲以上長輩占鹿港人口1／6，未來會針對銀髮族提供更周全的社會福利。

除此之外，號稱全台有錢人最多的員林市，今年重陽敬老金從500提升到1000元，除了照顧長輩外，在沒有舉債前提下提高新生兒營養補助、重陽禮金等社會福利補助金額，照顧更全面，員林市長游振雄認為，讓年輕人與長者共同享有社會福利，才是通盤考量負責任的做法。