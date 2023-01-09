22位勞工學員們學習到錫製品製作設計與錫雕技術，可創造勞工在地創業或二度就業機會。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─錫雕飾品實作訓練班第02期班」近日結業，22位勞工學員們學習到錫製品製作設計與錫雕技術，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市總工會理事長陳金源表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的22位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

總工會指出，此次學員的學習期間是自去年11月5日至今年1月7日，在48小時的課程中，讓學員培養錫飾品製作設計與金屬線運用的技巧、特性及異媒材鑲嵌構圖等工藝，結業後可具備跟客人介紹、解說及示範錫雕技術等相關知識與技能養成。

而學員在學習中，可進行錫藝鑄造，藉由運用錫雕製作、浮雕層次表現凹凸、平雕、浮雕及各種高低層次及雕塑其外圍輪廓的相關技術，同時填膠及上色技巧，以增加作品的價值感。

學員們在結訓後，均可學習到錫藝設計，浮雕層次表現、背景花紋造型鑄造，增加作品價值感，所學的專業知識、技能若能學以致用，可順利快速的投入職場，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，訓練班同時也輔導有創業意願的學員自行創業開店，提供學員相關行業工作機會與就業管道及訊息。