富邦悍將公告新球季教練團成員，一、二軍總教練繼續由丘昌榮、陳金鋒擔任，新教練團成員除已公布之外籍教練垣內哲也、酒井光次郎外，本土教練加入一軍投手教練郭勇志、二軍打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文。

投手教練郭勇志球員時期為興農牛隊成員，2017年曾加入富邦擔任二軍總教練、投手教練等職務，2019年則來到台灣體大擔任教練，今年球季郭勇志教練重新回到富邦陣中，將在1月中旬學期結束後報到，新球季將在一軍與外籍教練羅曼一同指導投手群，期盼幫助投手們繳出更好表現。

新進教練團成員部分包括擁有7年打擊教練資歷的蔡建偉，將擔任富邦二軍打擊教練，有13年體能教練經驗的杜正文教練加入悍將，與二軍助理體能教練黃柏揚共同負責二軍體能訓練相關規劃。

教練團職務異動部分，原二軍內野守備教練施金典本季擔任一軍內野守備教練，今年卸下球員身份的林琨笙，則將擔任二軍助理守備教練一職並兼任球探。富邦悍將於1月12日展開第一階段春訓，全新出發備戰新球季。