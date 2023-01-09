民進黨慘吞3連敗！周玉蔻嗆吳怡農「輸了活該」 王世堅最新回應

台北市第3選區立委補選落幕，民進黨吳怡農以5780票差距敗給國民黨王鴻薇，擔任吳怡農競選總督導的台北市議員王世堅說，「非戰之罪、雖敗猶榮」，現在整體民進黨處境大環境很不好，這個選區當然要繼續由吳怡農下去經營，吳怡農下次再戰一定會得到勝利。

王世堅說，8個字形容吳怡農選舉是「非戰之罪、雖敗猶榮」，他分析，現在整體民進黨處境大環境很不好，從蘇貞昌賴著不走、台南議長選舉、還有幾個案子，大環境對民進黨非常不利，在這樣的情況下，吳怡農還能夠交出這樣的成績，真的是不簡單，吳怡農一開始做法、選舉方式就獲得選民們認可，這是不簡單。

對於自己是否角逐該區2024立委？王世堅強調，這個選區當然要繼續由吳怡農下去經營、1年後再戰，最後的勝利是屬於吳怡農的，吳一定會留在中山、北松山選區耕耘基層、好好經營，「我認為他下次再戰一定會得到勝利」。至於媒體人周玉蔻認為可以贏，但是沒有好好打「輸了活該」，王說「我是有格調的人我才會評論，這個我不評論」。