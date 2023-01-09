汽車零組建大廠和大(1536)2022年12月合併營收6.15億元，年增14.84％，為歷史同期新高；2022年累計合併營收為73.4億元，年成長9.65％，創歷年新高。巧新(1563)2022年12月合併營收4.93億元，年減9.41％；2022年全年合併營收64.02億元，年減14.5％。

2022年全球電動車款增加與產能提升等因素，帶動電動車崛起，並將持續維持成長軌道，展望2023年，和大認為，全球電動車銷量預期仍可大幅增長。

而隨著國境解封，全球客戶陸續蒞廠商務拜訪，並帶來新商機及展望，和大除原有客戶產品外，2023年也將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加。

和大為各大電動車廠減速機構指名供應廠商，目前新能源市場包含美國電動車大廠、美國物流公司、韓國L公司、日本M公司等，都有委託和大設計與製造，顯現公司多年來布局新能源市場的具體成果。

巧新2022年整體汽車產業受到新冠疫情、車用晶片短缺、國際政治局勢等因素干擾，整體供應鏈的生產排程、交貨速度受限，連帶影響巧新部分新車款客製化輪圈、懸吊件等出貨。

由於台灣放寬入境管制措施，Mercedes、Porsche及Jaguar Land Rover等品牌車廠，陸續在巧新屏東廠進行驗證或新產品開發認證，有助巧新未來新訂單在新廠量產的可能。