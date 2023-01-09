產品需求減弱，以及一波未平一波又起的生產問題或許讓有些投資人嚇到縮手，這已反映在蘋果的股價大跌上，但考量該公司過去幾年給股東們帶來的回報，一些華爾街分析師認為，即使市場正處於下行周期，這些逆風也不過只是蘋果長期旅程中的小插曲。

Tigress Financial Partners分析師Ivan Feinseth對此看法表示贊同，稱蘋果近期面臨的生產問題創造了長期布局的機會，其龐大的用戶群、不斷擴大的生態系和持續增長的服務事業收入，將繼續推動其業務績效增長的趨勢，並創造更大的股東價值。

Feinseth尤其看好蘋果可望在今年推出混合實境（MR）頭戴顯示器，並藉此進軍元宇宙（metaverse）。此外，基於其強大的資產負債表與創造現金流的能力，蘋果應能繼續投資於推動增長的計畫，並透過股票回購與加發股利來提高股東報酬。

該分析師維持對蘋果股票的「買進」評級不變，目標價為210美元。

在數位華爾街大咖分析師加持下，上周五蘋果股價大漲3.68%，收在129.62美元。Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives點名蘋果是其2023年的首選股，稱經濟正在放緩，但對蘋果產品的需求可望保持穩健。花旗分析師Jim Suva維持給蘋果的175美元目標價不變，稱蘋果料將在2023年推出的備受期待的AR/VR裝置、轉向印度的分散生產策略，以及可能加快買回庫藏股與提高配息等，都有利於今年蘋果的股價表現，他並表示，蘋果目前的估值對市場而言非常具吸引力。摩根士丹利表示，對長期投資人而言，蘋果的估值很具吸引力，其股價可望在介於115～120美元築底。