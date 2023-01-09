台中市警方8日深夜在北區執行巡邏勤務，發現林姓男子駕車，因行蹤可疑便攔下盤查，林男開車窗受檢時，立即飄出濃濃「塑膠味」，警方在車內查獲大量毒品，近3公斤、市價逾百萬元的毒咖啡包、K他命，訊後將林依毒品罪嫌送辦，溯源追查毒品來源。

台中市警察局保大第一中隊指出，員警巡邏行經北區進化路時，發現1輛馬自達自小客行車左右搖晃，唯恐影響其他用路人安全，攔查該車，發現車主駕照因肇事已被註銷，林姓車主見到員警攔查，神色相當緊張，員警並於該車駕駛座腳踏墊上，發現1個K盤及副駕駛座椅上發現1罐愷他命，立即進行全車搜索。

員警另搜索車內副駕駛座前置物箱內發現有數量不少的毒品咖啡包，另在中央扶手置物箱內發現愷他命2大包（毛重44.8公克）、愷他命3罐（39.2公克）、K盤一個，本案共查獲毒品咖啡包584包，總毛重2885.8公克。

警方將查獲的584包毒咖啡，經送採驗呈二級毒品甲基安非他命陽性反應，林嫌向警方坦認施用毒品但否認販賣，對於林嫌的說法警方抱持存疑態度，訊後先將林依毒品罪嫌送辦，並追查該批毒品來源。

保大大隊長周俊銘表示，保大在警察局111年線上立破績效評比獲第一名佳績，另加強重要節日安全維護工作期間自1月1日22時開始至1月30日24時止，為期30日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓市民安心過好年。

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