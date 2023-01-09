38歲女歌手丁文琪氣質清新，出道後曾發行專輯，2017年與歌手林宥嘉結婚，陸續生下1兒1女，選擇淡出演藝圈在家相夫教子，但會透過社群平台分享育兒生活，不時也會替丈夫宣傳，婚姻恩愛令人欣羨；近日逢結婚6週年紀念日，卻表示「6週年是鐵婚很堅固但可能會生鏽」，言論引起網友討論。

丁文琪8日發文表示7日中午和林宥嘉去吃餐廳，慶祝兩人的結婚6週年，不過因為睡眠不足加上接下來還有行程要趕，於是不小心把佐餐酒當水喝，導致吃著吃著就已經醉到頭暈目眩，餐廳員工發現後立刻貼心送來一包薑黃，讓她自嘲：「有人吃RAW結果只po薑黃的嗎？有，我」。

她在文末標籤寫下「6週年是鐵婚很堅固但可能會生鏽」，這段話引起友人注意，連忙詢問是否要發私人帳號但發錯地方，丁文琪則大方回應：「我沒發錯，今年目標就是IG動起來！」有網友關心最後有沒有成功趕到孩子的學校活動，丁文琪回答：「遲到了一下兒子臉很臭」。

丁文琪透露除了帶孩子，每週會運動2、3次，每個月至少會參加一堂花藝課，她表示維持規律比想像中不易，算是強迫留時間給自己，直呼：「當媽媽真的太難了吧⋯好想逃跑的心情我也是常常有的」，言論引起許多媽媽共鳴，紛紛為她加油：「媽媽真的很強大」、「你已經很棒了」、「辛苦了」、「一起為了寶貝們努力」、「但是能同時兼顧照顧小朋友和學插花，是很厲害的事情 我們kiki姐真的很棒啦！！！」、「DJ請下runaway mama」。

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