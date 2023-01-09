貝萊德9日宣布任命雷俊彥(James Raby)為亞太區財富業務主管。

雷俊彥表示，亞太區的財富客戶非常看重合作夥伴對他們的業務及他們所面臨挑戰的了解。這對於確保貝萊德能夠為客戶提供最有效解決方案非常重要。期待與客戶建立更緊密的合作夥伴關係，以協助他們實現長期投資目標。

雷俊彥來自澳洲，在貝萊德任職超過15年經驗，曾於倫敦、舊金山、紐約和香港領導企業策略及發展、財務以及內部稽核團隊。從2005年開始服務貝萊德，當時他為巴克萊策略總監，其後出任巴克萊全球投資 (BGI) 的執行董事，而BGI於 2008年被貝萊德收購。多年來，他一直與貝萊德的亞太業務緊密共事，特別是作為全球策略團隊成員和全球財務規劃與分析主管期間。

雷俊彥(James Raby)擔任亞太區財富業務主管前，擔任貝萊德亞太區財務長一職，常駐於香港，負責管理整個地區的財務、企業策略和企業發展計劃。雷俊彥畢業於美國哥倫比亞商學院並且擁有澳洲墨爾本大學工程與經濟雙學位。