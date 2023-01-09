連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）公布2022年12月營收為1.75億元，年增13.83%，月增10.02%。2022年第四季單季營收4.95億元、年增15.72%。全年營收為18.84億元，年增20.62%。受惠於2022年下半年疫情影響趨緩及穩健之展店策略，單月、季度以及全年營收，皆創下歷史新高。

展望後市，揚秦國際總經理林麗玲表示，2023年國際經濟局勢、景氣及疫情仍存在著諸多不確定性，唯有穩健經營事先做好準備才能持續精進。

揚秦國際於12月舉辦經營者大會，出席踴躍，千人參與盛況空前，本次大會主題以「永續。共好」出發，由創辦人卓元裕先生、流通教父徐重仁先生、P. LEAGUE+陳建州執行長，揭開序幕，再由董事長卓靖倫及總經理林麗玲與經營者共同訂定2023年發展目標，期勉共創雙贏再創佳績外，更要達成數位轉型2.0服務升級、健康食材新里程碑及環境永續的目標。此外，揚秦國際亦榮獲經濟部中小企業處社創採購獎-首獎殊榮，肯定了揚秦在ESG永續發展的努力。

揚秦旗下品牌炸雞大獅加拿大首店於12月19日在多倫多開業，開始為美加市場提供最台式搖滾炸雞，也讓國際化的版圖持續擴大。截至目前，麥味登總店數828家，炸雞大獅海內外店數84家。