工業電腦廠研華（2395）9日公布2022年12月合併營收達56.35億元，年增1.31％，創歷年同期新高。累計2022年合併營收達687.45億元，較去年同期成長17.27％，全年營收再締新猷。

若以美元表達，2022年營收達23.13億美元，相較於2021年成長10.6％。

研華表示，2022年12月營收以歐洲、日本及新興市場表現最佳，年對年分別成長15％、20％及16％；中國大陸及台灣出貨遞延影響，營收表現相對疲弱。在事業群表現中，服務物聯網事業群（SIoT）及應用電腦事業群（ACG）表現最佳，較2021年同期分別成長23％、7％。

總計2022年整體表現，研華各區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長23％、20％及13％，中國大陸則呈現個位數年減。而五大主要事業群中，除了工業物聯網事業群（IIoT）及綜合服務事業（AS+）微幅年減外，其餘皆呈雙位數年增。其中，應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）最為強勁，分別較2021年成長45％及19％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2022年面臨全球高通膨與景氣下行挑戰，公司整體營運仍締造優異的成績單，全年營收再創新高。

接單狀況方面，北美及歐洲終端需求保持動能，中國市場經銷商庫存調節雖已趨緩，然疫情管控解封初期不確定性仍高。展望2023年，受惠於全球能源轉型與基礎建設升級剛性需求，對整體營運成果持正向樂觀態度。