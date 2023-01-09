總統蔡英文宣布義務役期延長為1年的同一天，美國也發布賣給台灣1.8億美元的「M136火山布雷系統」。中廣董事長趙少康今(9日)在臉書發文痛批，蔡政府宣傳這套系統的地雷時間到了會自動失效，那要不要在總統府前放一顆已經自毀的地雷每天踩踩看？質疑民進黨是跟青年有仇嗎？

「蔡英文想讓年輕人當拆彈少年團？」趙少康今發文表示，蔡英文宣布義務役期延長為1年的同一天，美國也發布賣給台灣1.8億美元的「M136火山布雷系統」，有專家解讀，如果台海爆發戰爭，美國已經將戰場設定在台灣本島。民進黨執政下，兩岸兵凶戰危，甚至到了要在本島埋地雷的程度？即使國共打了幾十年，也沒打過城市巷戰，戰場在哪裡，傷亡就在哪裡，如果真的在台灣打起巷戰，可能的傷亡真是令人不敢想像。

趙少康指出，阿扁執政時曾經簽署「反地雷同意書」，蔡英文在行政院副院長任內，政府更通過「殺傷性地雷管制條例」，我們花了46億、7年多時間，好不容易把金門、馬祖的地雷清完，現在又要花55億購買新的地雷，民進黨從「無雷家園」一下子成了「地雷家園」，不是太矛盾嗎？

趙少康提到，去年6月美國才宣示落實「渥太華公約」的反地雷立場，要限制殺傷地雷使用，12月台灣馬上發布購買美國的佈雷系統，這時機點未免太巧合了，台灣到底真的需要佈雷系統，還是只是因為美國不要才要台灣埋單，讓台灣成了「火山孝子」？

他質疑，蔡政府宣傳這套系統的地雷時間到了會自動失效，蔡英文要不要在總統府前放一顆已經自毀地雷每天踩踩看？「保存期限」到的地雷真的會自毀而不用清除？真的可以這麼放心？難道蔡英文想讓我們的年輕人成為「拆彈少年團」？讓寶島台灣到處出現「生人勿近」的地雷區？

趙少康痛批，火山佈雷系統已經是冷戰時的產物了，各國簽署沃太華公約後，更讓火山佈雷系統停產，就跟蔡英文的論文封存30年一樣，就算免費送我們都要好好考慮，竟然還要花我們55億預算去買，民進黨不是總說台美關係史上最好嗎？這是美國對待好朋友的態度嗎？民進黨蔡英文政府又要在灘岸到處佈雷，又要把徵來的青年兵部署在第一線灘岸守備，一旦開打，青年必定死傷慘重，民進黨是跟我們的青年有仇嗎？