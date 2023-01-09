苗栗縣政府積極推動「1鄉鎮1特色公園」，斥資1.7億元在縣內18鄉鎮市打造親子公園，目前已有16鄉鎮市陸續完成或動工，其中最新一座造橋火車站南北側公園，去年4月花費700萬元動工，近日正式啟用開放，將提供全齡、共融的休閒場域。
造橋鄉以既有造橋火車站南北側公園進行遊憩空間及環境營造，該用地原本屬於鐵路局，多年前由鐵路局同意活化閒置空間，打造成公園，並由造橋鄉公所維護管理，但因年久失修，縣府藉著「1鄉鎮1特色公園」政策，將既有的造橋火車站南北側公園重建為親子公園。
新建的造橋親子公園，規畫有山丘遊戲區，面積約0.3公頃，將設置磨石子滑梯、攀岩區、攀爬網、鳥巢鞦韆、四人搖搖樂、共乘蹺蹺板。
同時也設置肩關節康復器、漫步機及扭腰器提供給年長者使用，公園開放啟用後將提供全齡、共融及平等互動的休閒場所。公園重建總經費7百多萬元，6日正式啟用開放。
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