行政院長蘇貞昌拍板普發現金6000元，國民黨立法院黨團總召曾銘宗喊加碼，呼籲發1萬元現金給全民，稱民進黨團不想主導審查法案和特別預算案，就交給國民黨團，力拚農曆春節前發現金。對此，民進黨團總召柯建銘怒嗆，曾銘宗班門弄斧，不要因為一場勝利沖昏頭，當立委講這種話太過簡化、自以為是。

曾銘宗今赴朝野黨團協商受訪時表示，現在歲計賸餘還有1200億元，8月1日之後還有3000億元，也就是約有4200億元財源，假設政府拿這些錢去還債，國民黨團沒有意見，但假設拿來亂編特別預算，國民黨團不同意，希望可以發現金，發1萬元現金，且不需要舉債。

曾銘宗指出，國民黨團主張立法院延會至1月19日，在過年前完成法案和特別預算案審查，這一點都不困難，立法院應做該做的事情，行政機關也應做相關的準備，假設民進黨團不想主導法案跟特別預算，那就交給國民黨來主導，「我們一定讓它過年前發現金」。

柯建銘直言，「曾銘宗一直說他要教我怎麼做，總召要給他做就能夠處理」，他呼籲曾銘宗「請不要班門弄斧，關公前面耍大刀」，關於議事規則、法律基礎自己會輸給曾銘宗嗎？國民黨不要因為一個勝利就沖昏了頭，然後就開始做操作，這種重大政策必須嚴肅面對，有必須的法定程序。

柯建銘表示，法案通過後還需經過編預算、備詢、預算通過等程序，曾銘宗以為能4天內完成，要怎麼發與設計，行政作業流程很長。柯強調，不要爭功諉過、見縫插針，國民黨在選舉被勝利沖昏了頭，已經開始迷失自己，「當立委講這種話，持平而論，把很多事情簡單化，只為了操作而已」。

對於發1萬元好還是6000元好？柯建銘說，每個執政黨有自己的立場，這是朝野政黨要來談的，等到行政院版送進來後併案來處理，立法院不是只有民進黨、國民黨，還有時代力量與民眾黨等「曾銘宗黨鞭做久，有些東西太過於簡化，而自以為是」。