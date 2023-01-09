勞動部今（9）日發布最新減班休息（無薪假）實施狀況，本期實施人數1萬3499人，較上期減少4993人。勞動部表示，本次減少大宗主要為製造業及旅行社，國籍航空在本期均已停止實施。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2017家，實施人數1萬3499人，較1月3日公布實施家數計2661家、實施人數1萬8492人，本次減少644家、4993人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期減少相當顯著，其中以製造業和旅行社分別減少1700人為最，製造業減少是因為1月連假較多而選擇暫停實施，旅行社減少則是因為邊境管制鬆綁所致。

黃維琛解釋，製造業減少較多的是在資訊電子類，當中減少600人左右，但金屬機電業還是要看訂單情況，農曆年後若訂單恢復應該就不會繼續實施；而旅行社則是因為春節前的出國需求增加，其中小型旅行社量能還沒完全恢復，是否能持續下降仍待疫情走勢而定，而運輸及倉儲業中，國籍航空在本期都已停止實施。

黃維琛強調，綜觀這2年的觀察，實施人數大幅下降都是在年初發生，舉例來說，2022年1月10日人數大減8784人，創下該年減幅最大，去年內需產業受疫情衝擊尤其明顯，今年則因為各類措施上路，影響較大的會出現在景氣方面，各業別的增減仍待觀察。