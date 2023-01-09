立法院今年度修法，將成人年齡從20歲下修至18歲，意即年滿18歲就可擔任公司發起人和董事等職務，經發局將在2月9日起推出相關課程，教導有志參與公司經營的民眾釐清公司的設立型態、細節和注意事項。

經發局長何怡明表示，新北市是工商首都，境內公司商業和工廠家數近30萬家，轄內青壯年人口比例是73.5％，高居全國第一，依照公司法規定，完全行為能力人才擔任公司發起人及董事，今年度修法後，年滿18歲就可以經營公司。

經發局為了加強年青人對創業、稅務和法務的知識，因應推出相關課程，協助有志年輕人了解承擔的權利義務、風險，穩健踏出創業之路，培育更多人才紅利，再創產業經濟高峰，民法成人年齡下修後，轄內7萬多人有機會成為公司經營者，約占總人口2％，並依據不同的經營類型、法律責任、股東人數組成等，將組織型態區分為公司及商號。

何怡明說，經發局將攜手青年局邀請律師及會計師雙師證照的專業講師，與年輕人探討「滿18歲後可以開公司？要家長同意？需要負擔什麼責任？」、「開公司要注意那些風險？」、「開公司還是行號，傻傻分不清楚」等新手必知訊息。

經發局補充，首場說明會將在2月9日下午6時30分至8時30分於新北創力坊（新北市三重區重新路一段108號3樓，捷運台北橋站3樓）登場，開放50人報名參加，詳情可至「來趣新北金發局」或「新北市政府青年事務委員會」粉絲專頁查詢。

另外，課程結束後將抽出1000元禮券送給3名全程參與課程的民眾，第二場活動也預計在2月23日下午2時至4時，在「寶高智慧產業園區數位基地」登場。