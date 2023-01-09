《婚姻結業式2》演員張天霖、張本渝、謝祖武。（華視提供）

由張本渝、謝祖武、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐、張天霖和王以路等人主演的華視《婚姻結業式2》，今日（9）開放媒體探班，被問起小甜甜（張可昀）日前自揭遭老公家暴、正協議離婚時事話題，經營婚姻有術也頗有智慧的郁方低調表示「別人的事情不好說耶」，覺得「看這事情的發展，好像沒有和好的空間了」，她認為婚姻就是要一直學習，就算這次走錯了也沒關係，反正就用立可白擦掉，一定可以繼續走下去。

是否為勸和不勸離的人？郁方說她真的是要看事情，無論勸和或勸離，都要提出解決事情的辦法，而不只是嘴別人的事或隨意出主意，「事情不是這麼簡單，如果真心要介入別人這件事，提供別人意見的時候，一定要提出後面解決問題的辦法，才可以去給對方依靠」。

王以路日前也曾在社群分享對小甜甜事件的看法，文末更標記「生命教育 ，暴力零容忍」，她表示，「因為家暴零容忍，所以不能觸碰，就只能聲控老公，不只是男生零容忍，女生也是零容忍，如果是我女兒，我一定會心疼」，未來女兒如果碰到類似的狀況，又或是想要結束婚姻關係，自己一定會支持且站在女兒這邊。同樣生女兒的馬力歐半開玩笑說：「女兒如果碰到這種事，我會把她老公殺了！」

《婚姻結業式2》演員郁方、梁赫群被問婚姻中的夫妻相處之道。（華視提供）

郁方說，在婚姻中要互相尊重、珍惜， 但如果牽扯到衝突，就要思考彼此能否繼續往下走，如果無法攜手面對，趕緊見好就收。結婚16年的她，平時大多會用幽默方式化解和老公的爭執，「婚姻要快樂幸福，父母的幽默建立感是很重要的」。梁赫群被問到是否關心小甜甜時回應，「延續郁方姐的，婚姻就是要有些幽默」。

郁方也提醒年輕人，「談戀愛在選擇對象時，是選適合你的人，可是結婚這件事，一定是選願意互相配合的人，談戀愛跟結婚不一定要同一個人，如果可以同一個真的很好，王子跟公主結婚不一定就會好」。她說兒子曾問她「媽媽，妳希望我幾歲結婚」，她告訴小孩：「不要急！談戀愛要多些兩人世界，先有很好的兩人世界，建立很多愛情回憶，再進入婚姻，婚姻才禁得起考驗。」梁赫群也說兒子都說要跟媽媽結婚，「我想說，孩子別傻了」。

美魔女何如芸月底即將過54歲生日，她說兩個兒子才剛回新加坡，要分開時，他們還沒哭之前她就先說「不能哭喔，你們先回去，兩個星期後，媽媽就來了」，她戲殺青後會去陪兒子過年也在當地過生日，坦言小兒子比較黏媽媽，但她現在就是必須把這種日常變成常態。

郁方爆料，何如芸的大兒子Brian前陣子回台灣時，跟她家小孩相約見面吃飯，因為他們從小一起玩一起長大，她有兩個兒子、女兒還小，「Brian問她：媽媽，沒有別的女生嗎？我心想有道理，郁方阿姨瞬間打給黃嘉千、季芹把他們的女兒都找來，她兒子好開心喔！結果夏天說隔天她生日、約了很多同學一起打雷射槍，約Brian和我兒子一起去，隔天我們兩個媽媽送兒子去，發現才國一的小女生們，全部都穿超短褲、中空裝，只有兩個大男生，想說他們一定好開心，我們就放心地去喝咖啡了。喝到一半何如芸接到電話打來說『你兒子出事了』，我們趕到現場一看，現場10幾支手機放在一起、下面壓著1000元，原來所有女生都要跟Brian交換IG，1000元是她們為了要跟他換IG，說要幫他付的錢，把他嚇死了！」何如芸笑說，聽說兒子被所有小女生圍住時還很驚恐地四處找：「我媽咧？」很擔心兒子會出現「媽寶」行為。

至於自己的兒子？郁方豁達地笑說：「我兒子有他自己的市場，他是暖男型，我老公昨天才在臉書Po：我帶著兩個孩子找媽子，我兒子帶著5個妹子去看瘦子！」