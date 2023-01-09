研華(2395)周一公布2022年12月份合併營收達新台幣56.35億元，年增1.31%、月減3.11%。去年第四季171.86億元，年增9.16%、季減7.66%。累計研華2022年合併營收達687.44億元，年成長17.27%，全年營收再締新猷。若以美元表達，2022年營收達2313百萬元美元，年增10.6%。展望2023年，受惠於全球能源轉型與基礎建設升級之剛性需求，研華對於整體營運成果持正向樂觀態度。

去年12月單月營收方面，以歐洲、日本及新興市場表現最佳，年對年分別成長15%、20%及16%，然大陸及台灣部分出貨遞延影響，營收表現相對疲弱。事業群表現方面，以服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)及應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)表現最佳，年成長23%及7%。

總計2022年整體表現，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長23%、20%及13%，大陸市場則呈現個位數年減。各事業群表現方面，除工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及綜合服務事業(Advantech Service Plus，AS+)微幅年減外，其餘事業體皆呈雙位數年增，其中應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)最為強勁，分別年成長45%及19%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2022年面臨全球高通膨與景氣下行的挑戰，公司整體營運仍締造優異的成績單，全年營收再創新高。接單狀況方面，北美及歐洲終端需求保持動能，大陸市場經銷商庫存調節雖已趨緩，然疫情管控解封初期不確定性仍高。展望2023年，受惠於全球能源轉型與基礎建設升級之剛性需求，我們對於整體營運成果持正向樂觀態度。