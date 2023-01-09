資誠2022年「台灣中小企業數位轉型現況及需求調查報告」出爐，有超過9成中小企業投入數位化發展，僅有8.8％的中小企業在過去兩年沒有投入數位化費用，相較去年減少18％；整體投入數位化費用的金額集中在「50萬以下」占比超過6成（63.3％）。

資誠的調查對象包括批發與零售業、住宿及餐飲業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電子零組件製造業、農業等六種產業，分析中小企業數位轉型的目的、數位工具使用現況、轉型過程挑戰以及所需資源等。同時呼應全球2050淨零排放宣示的趨勢，納入淨零碳排議題。調查顯示，81％的台灣中小企業在轉型時至少遭遇一項以上的挑戰，主要挑戰包括經費不足（35.6％）、缺乏數位技能和人才（33.7％），以及缺乏對市場和客戶資料的深入分析（18.9％）。其中「缺乏數位技能和人才」也是2021年的最大挑戰，可見，人才議題持續成為中小企業數位轉型過程最頭疼的問題之一。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，越來越多中小企業陸續投入數位轉型，主要受到同業成功經驗分享、各種典範案例啟發、政府計畫吸引與消費者習慣改變等推波助瀾。然而，隨著中小企業對於數位轉型的投入程度擴散，所面對的新挑戰也與過去不同，數位轉型所需要的資源投入遠比中小企業預期的要高，所需花費諸如人才、數位工具或相關管理營運皆需要固定的成本投入。盧志浩表示，中小企業數位轉型有五大關鍵要素，一是數位策略架構：成功的數位轉型需要清楚的策略架構，並且有清楚的轉型目標，以及清楚的衡量成功，才能讓企業團隊朝一個方向前進。

二是數位程序：企業必須重新調整各種營運決策方式，運用數位所帶來的資料於商業場景中，才能建立新的數位方法。數據和技術是取得獨家洞察的關鍵，透過獨家的洞悉企業可以擬定不同的對應方式，造成競爭的差異。

三是投入資源：數位轉型該由誰發起，也會對成功有不同的影響。由高階主管發起的優點是失敗容忍度高、資源掌握度高，但缺點是數位技術掌握度低、策略斷層無法落實。由員工發起的優點是想法多元、技術掌握度高，缺點是與公司發展策略不一致、風險意識不高等。

四是數位夥伴關係：成功的企業整合了四大生態系統，也可以選擇一個作為開始；包括客戶解決方案生態系統、數位化營運生態系統、技術生態系統、人才生態系統。

五是創新價值：透過數位轉型能夠創造新的價值認同，讓團隊能夠持續的發揚光大，數位轉型最終成為由下到上的共識與共同努力的方向。

盧志浩強調，面對市場需求減緩、全球淨零碳排浪潮、消費型態改變與勞動力不足的挑戰，數位轉型已勢在必行。對於許多中小企業而言，數位轉型意味著企業轉型，從組織架構、人才、流程、技術架構等都將有重大變動。相較資源豐富的大型企業已經啟動轉型增加競爭優勢，中小企業更需要加緊腳步，面對缺乏資金、規劃能力、數位技能等挑戰，以數位轉型因應經營模式以及市場變化。