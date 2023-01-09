農曆新年倒數計時，不少民眾趕著除舊布新，其中兆豐銀統計，購買傢俱家電除舊布新，以3字頭男生最愛刷，亦顛覆一般女性愛逛傢俱買家電的印象，這種結果也有可能是夫妻一同逛街買傢俱，老公埋單，因此在兆豐銀統計裡，前二名都是男性，第三名才是女性。

兆豐銀信用卡處分析該產業簽帳分布指出，已從中觀察到有趣的刷卡現象，有別於一般女性愛逛傢俱買家電的刻板印象，原來真正掏腰包埋單的金主，冠軍是年約3字頭男性，亞軍則是4字頭男性，兩者比例就高達28%，願意花在傢俱家電的金額每年高達近5億元，女性反而居第三，以3字頭年齡層為大宗，比例約13%。

若以縣市分布觀察，兆豐銀信用卡處指出，新北則居冠、北市次之，兩者合計就佔了全台三分之一簽帳金額，顯示喜歡除舊布新的大宗原來是雙北居民，台中市則以15%比例居第三。

基於上述的觀察，兆豐銀在2023年農曆春節前也再發動一波刷卡商機攻勢，鎖定的正是採買購置新傢俱家電，和居家清潔服務的年節需求，包括推出傢俱家電分期0利率、滿額最高再送1500元，和居家清潔服務刷兆豐卡滿千現折200元。

兆豐銀指出，考量傢俱家電普遍售價金額較高，民眾較常使用分期付款，因此，兆豐銀行也特地在春節前夕推出五大家居及八大3C家電的分期回饋優惠，3月底前只要刷兆豐任一信用卡不僅可享分期0利率優惠單筆分期滿額，登錄還可享最高1,500元刷卡金回饋，門檻包括滿2萬元送300元、滿5萬送800、買10萬則送1,500，適用品牌包括家居類的詩肯柚木、有情門、大成鋼隆美家居、宜得利、特力屋，還有3C家電類的燦坤、全國電子、神腦國際、夏普震旦、順發3C、三井3C、大同3C及良興電子，民眾都可依自身需求採購。

兆豐銀也觀察到，全台居家清潔市場已突破10億元規模，大都市甚至以每年將近3成的幅度持續成長，不少人更會在年前找專業清潔公司進行大掃除，因此兆豐銀行也特別推出清潔服務刷卡滿千現折200的優惠，今年3月底前民眾只要在「HOHO好服務」網站預約清潔服務，輸入折扣碼就能享有優惠，若使用e秒刷鈦金卡還能另享3%回饋，滿3千元還能再享3期0利率優惠。