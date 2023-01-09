去年10月，美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，未經許可的美國公民、組織與企業不得協助或參與大陸研發、生產先進半導體，並持續拉攏日本、荷蘭及南韓加入制裁，但南韓考量大陸市場態度始終相當低調，美國則持續施壓，駐日本大使Rahm Emanuel更是直接點名，希望南韓、日本及荷蘭對大陸晶片管制採取相同行動，讓南韓的角色再次成為關注焦點。

綜合外媒報導，Rahm Emanuel公開喊話盟友們加入制裁，「美國正在與日本、荷蘭及南韓討論對大陸的半導體出口禁令，大家都坐在談判桌上，需要各方達成協議，這中間有很多的工作要進行，尋求的利益不只是雙向，更希望是多邊效應。」

有趣的是，當Rahm Emanuel的發言傳到南韓耳裡，南韓貿易部發言人否認此事，強調目前南韓並未參與美國對大陸進行晶片出口限制的討論，始終就制裁大陸晶片採取低調方式處理。

去年12月初，日本與荷蘭原則上同意對大陸晶片實施出口管制，但詳細的內容仍待雙方深度談判，至今都沒有確切的消息。南韓之所以陷入兩難，在於過去南韓相當依賴大陸的半導體市場，比重超過5成，且記憶體晶片大廠三星、SK海力士都在大陸有設廠，若出口管制真的生效，勢必面臨嚴重打擊。