宜蘭縣牛鬥派出所所長許維棟得知阮姓夫妻生活困頓後，自掏腰包送生活物資跟紅包，希望阮翁夫妻可以吃暖暖的年夜飯、過好年。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農曆春節將近，宜蘭縣大同鄉復興村1名73歲阮姓老翁與其妻子，雙雙皆領有身心障礙手冊，僅靠阮翁打零工維生，因年紀漸大、身體也負荷不了而遭解雇，目前由親友接濟度日；宜蘭縣牛鬥派出所所長許維棟得知後，自掏腰包送生活物資跟紅包，希望阮翁夫妻可以吃暖暖的年夜飯、過好年。

宜蘭縣警察局為維護治安交通安全，員警在執行各項勤務過程中，如在其轄區發現有急需社會救助的對象時，各分局除適時給予關懷及通報社福單位外，並轉請財團法人張榮發基金會或慈濟等民間社福團體救助，讓弱勢族群能在春節期間度過難關。

許維棟日前執行轄區探訪時，得知阮翁為家裡經濟支柱，平時靠打零工維生，怎料，竟在年前遭解雇，導致經濟困頓，目前僅由親友接濟度日；許維棟不忍阮氏夫妻三餐不繼，遂主動向大同鄉公所申請急難紓困救助金，並轉介張榮發基金會，尋求相關單位協助以暫時脫離困境。

許維棟說，阮氏夫妻都領有身心障礙手冊，太太長期無法工作，女兒也嫁出去，且生活也不是很穩定，因平常在村里巡邏時，就會掌握獨居長者及弱勢家庭的生活情況，近期得知阮翁已長達半年沒工作，都吃冷飯！遂自掏腰包先讓他們可以過暖冬。

宜警三星分局表示，無論居民身分為何，均秉持人飢己飢、人溺己溺精神，願意在民眾最困頓的時候伸出援手，若發現身邊有親朋好友，因意外致生活窮困時，可隨時聯繫警察局，會轉介相關單位急難救助。