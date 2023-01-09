蔡衍明愛心基金會今（9日）首次與宜蘭私立佛光大學攜手於礁溪鄉送愛、做公益，致贈生活物資與旺福紅包5000元，共有100戶弱勢家庭受惠。（吳佩蓉攝）

蔡衍明愛心基金會今（9日）首次與宜蘭私立佛光大學攜手於礁溪鄉送愛、做公益，致贈生活物資與旺福紅包5000元，共有100戶弱勢家庭受惠。（吳佩蓉攝）

農曆年將近，蔡衍明愛心基金會今（9日）首次與宜蘭私立佛光大學攜手於礁溪鄉送愛、做公益，致贈生活物資與旺福紅包5000元，共有100戶弱勢家庭受惠，讓他們能圍爐過暖年。基金會表示，持續推廣「尊老」與「孝順」的觀念，讓年輕人對周邊弱勢族群能多點關愛。

蔡衍明愛心基金會自2015年開始與全國各大專院校合作，透過青年學子與社區做結合，一起送愛下鄉做公益，迄今已邁入第9年；因各地逐漸高齡化，遂期望年輕人可多關心地方社區，持續推廣「尊老」與「孝順」，讓家庭觀念向下扎根。基金會預計在農曆年前發放物資及旺福紅包，全台將有2258戶弱勢家庭受惠。

其中，60歲的林女士眼眶泛淚的說，先生跟大兒子都因車禍很早就過世，小兒子20歲時發生嚴重車禍變成植物人，已臥床10幾年，林要照顧他也無法外出工作，導致經濟困頓；而小女兒有自己的家庭要照顧，生活也過得不是很好，所以非常感謝旺旺集團的幫助，讓他們過年春節可獲得溫飽。

另，51歲的單親媽媽李女士，在小孩還很小的時候就離異了，獨自撫養3個孩子，平時只能靠打零工過活，雖經濟窘迫，但李女士樂觀的表示，感謝基金會的協助，加上小孩也都長大了，讓他們熬過來了，現在也有較穩定的工作，可以開心過新年了。

就讀佛大一年級的林芷伃說，了解爺爺奶奶背後的故事後，才知道身邊有這麼多需要幫助的弱勢家庭，希望回到學校後，能有機會向學校爭取更多資源幫助清寒村民。三年級的石翔宇表示，看到阿公、阿嬤的狀況，就想到自己也是清寒家庭，清楚知道要得到這些資源必不容易，會努力讓自己也可以回饋給家人。

佛大學務長許鶴齡表示，希望透過與企業共同合作下，學生在送愛下鄉中，尤其歲末寒冬裡，讓長者能夠得到大家的關懷與祝福，也希望學生在這過程裡，學到知福惜福，甚至能夠為社會造福、回饋鄉里，這真的是非常有意義的活動，感謝基金會能跟學校完成這樣的一個善舉。