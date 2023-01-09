從日本北海道釧路市動物園來的丹頂鶴「Big」及「Kika」去年在台北市立動物園產下寶寶「哩鶴」，日本北海道釧路市市長蝦名大預計於11日組團來台探望，盼能討論丹頂鶴保育計畫，也希望進行觀光及自然保育宣導。

台北市立動物園新生丹頂鶴「哩鶴」。（動物園提供）

保育瀕危動物是現代動物園的功能之一，北市動物園便在2011年與釧路市動物園合作，建立丹頂鶴域外保育的海外衛星族群，特別安排「Big」和「Kika」遠從日本到台灣，經過11年努力，夫妻倆生下一名丹頂鶴寶寶，被命名為「哩鶴」。

丹頂鶴繁殖成功消息傳出後，動物園表示，蝦名大也及釧路市動物園園長鈴木貴博除了表達恭喜外，也期待赴台灣探視「哩鶴」。等台灣正式開放國境後，便緊鑼密鼓規劃到北市動物園探視的行程，欲共同討論後續丹頂鶴保育計畫。

由於丹頂鶴是日本北海道重要的天然紀念物，蝦名大也決定在11日帶領參訪團隊到北市動物園，並於12日在丹頂鶴前廣場，進行北海道觀光及自然保育教育宣導與交流。動物園補充，當天園內亦有「鶴」新春春聯繪製活動，讓遊客更加認識瀕危動物丹頂鶴之外，為迎接農曆新年增添熱鬧氛圍。

園方說明，「哩鶴」誕生後，釧路市動物園持續協助在天敵、營養及環境調整等多方面提供建議，現在「哩鶴」的成長已經逐漸穩定，體型及羽色已經跟成鳥沒有太大差別，經常跟在媽媽「Kika」身邊打轉。