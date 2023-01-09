農曆春節10天連假將至，許多家庭迎來團聚時光。但過年期間可能遇到天氣嚴寒、生活模式改變、環境刺激增加等因素，失智者較容易混亂易怒，也可能增加走失等意外風險。台灣失智症協會建議家屬預先安排活動與照顧人手，並做好準備，只要掌握和失智者相處的技巧，就可以平安團聚過好年。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智者因認知功能障礙以致對環境改變的調適比一般人弱，過年期間可能面對陌生或是不常見的親友來訪、外出春遊環境及人潮、天氣轉變等與平時不同的狀況，因此，過年期間產生令家屬困擾的行為反應是可以預期的。家屬及親人要常常相互提醒，體諒失智者是受到失智症困擾，包容脫序行為，盡量不要糾正或爭辯，多多順著失智者、了解他們的需求、鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能化險為夷。

台灣失智症協會副秘書長陳筠靜表示，春節期間家屬與失智者在家共處時間較長，發生衝突機會相對比較大。陳副秘書長提醒家屬預先安排好過年期間的活動，邀請返家過年的家人共同陪伴失智者。尤其許多失智者平時規律參加社區活動，以致過年時失智者也吵著要上課，造成家屬極大困擾，因此可請家屬們與失智者一同散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等。另外，孫輩是引導失智長輩的得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動，例如請失智者指導做年糕、幫失智者錄影，或是一起看祖孫都愛的卡通片，陪長輩看運動教學影片一起做運動等。

另外，失智者過年回到老家或見到熟悉的親人可能會很開心，但也可能不認得親人。這時親友可主動向失智者自我介紹，避免用猜猜我是誰的方式來「考」失智者。主要照顧者可事先和親人溝通，幫助親人了解失智者狀態。隨時留意失智者的情緒反應，當失智者出現不安情緒時，減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓失智者做喜歡的活動以轉移注意力。

陳筠靜提到，年節期間是失智者走失的高峰，且在寒冬中發生意外風險更高。因此建議注意長輩外出衣著，或將外套掛在玄關並適時提醒；帶失智長輩外出時，安排兩位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險；每日出門前先拍下當日失智者照片，並在其衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋之用，亦可準備緊急連絡卡、愛心布標、愛的手鍊、衛星定位器等預防走失工具。出門在外若需要上廁所時，務必有一位家人陪伴失智者，切勿讓失智者獨自等候，必要時主動尋求在地志工或工作人員協助幫忙。

除了家人親友在春節期間的支援，符合長期照顧2.0服務使用者之失能身心障礙者、50 歲以上失智者、55 歲以上原住民或65 歲以上失能長者，春節期間仍可使用長照服務資源，但須提前完成預約請大家留意各縣市資訊。另外，春節期間回診、藥物等事宜建議提前準備，有慢性病連續處方箋的民眾，中央健康保險署已經公告今年可提早10天領藥。過年期間也可透過觀察長輩自行用藥狀況或是協助分藥與紀錄等，更了解家人狀況及有助於穩定服藥。

新冠疫情尚未結束，大家雖然已經很熟悉防疫措施，但過年期間遇到人潮擁擠場合的機會較多，還是需要多一分留意。目前室內仍有配戴口罩等相關規定，失智

者還是可能會出現未能配合規範的情形，請家屬隨身帶著失智者的診斷證明或身心障礙証明，遇到狀況主動提出說明，避免受罰也可獲得更多理解與協助。