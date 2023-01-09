民進黨慘吞3連敗！周玉蔻嗆吳怡農「輸了活該」 王世堅最新回應

台北市第3選區立委補選選戰昨落幕，民進黨再度吞敗，民進黨台北市議員王世堅再度點名行政院長蘇貞昌，直言蘇貞昌如果在前天下台，昨天吳怡農就當選了，蘇貞昌賴著不下來，對吳怡農是很大的傷害，喊話蘇現在趕快下來，2024民進黨勝選的機率非常高。

談到還稅於民政策，王世堅今天先是表示，其實蘇貞昌如果在前天下台，昨天吳怡農就上了、就當選了，如果閣揆不是蘇貞昌做，那會「說發就發」，因為雖然要經過立院審核預算，但立院現在還在會期中，立委也都幾乎大家完全同意應該發放現金，也會很快速通過這筆預算，這不是問題。

王世堅認為，蘇貞昌算計錯誤，一開始本來要標榜說超收4500億現金，那是蘇領導有方所以百業興旺、因此政府超收那麼多稅金，但蘇忘了社會上多數民眾苦哈哈，既然超收稅金，當然立委、民眾都會想說應發現金，趕快賑濟艱困社會，蘇可能只想到宣傳誇耀超收，但沒想到事實上接踵而來的是立委、社會要求。

他接著說，蘇貞昌慌了不知道怎麼辦，又想辦家家酒，像是三倍券、五倍券一樣印，但這套馬上自己立委都打臉，所以只好說發現金，這麼差的領導力、這麼差的行政能力當然會再拖，同時又可以讓蘇貞昌的閣揆續任，這6000元好像是蘇貞昌要發給全體國民的贖罪券一樣。

王世堅指出，台灣絕大多數民眾都有銀行或郵局，金融機構都有戶頭，就直接撥帳，其他如果一般民眾沒有的，有將近5000多點的金融機構可以發放，這不是太大的問題，所以我不懂，把一個好好的事情，現在搞到發給民眾也不感謝了。

王世堅強調，照理說應該當機立斷、省去繁文縟節，不要再講大道理，民眾是非常有智慧、懂的分析的，不用再講什麼財政紀律、公共債務法，民眾都了然於胸，這次對蘇貞昌最傷的，就是如果有這麼多超收稅款，民眾多數不信任蘇貞昌，覺得這些錢擺在蘇的身邊，讓蘇去做散財童子補貼東、補貼西、補貼新竹球場，億來億去的結果，人家人民不信任，所以取之於人民，人民當然說那「你們還給我們算了」。

王世堅說，人民只是很卑微要求，即便6000也接受，應該化繁為簡，把複雜的事情簡單化，但對蘇貞昌而言，如何把簡單的發錢的事情複雜化，如此一來可拖長時間，就賴著不下來，而蘇貞昌賴著不下來，是這次吳怡農敗選很大的傷害，如果蘇真的為了民進黨好，第一步前天趕快下來，昨天吳怡農當選；現在趕快下來，2024民進黨勝選的機率非常高。