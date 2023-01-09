農曆春節將至，為了在癸卯兔年招來財氣，許多民眾喜歡從象徵財庫的銀行換出新鈔，給自己一個新春的好采頭。台北富邦銀行表示，自1月16日起於全台分行提供新鈔提領與兌換服務，另從10日起還提供限量的發財金等應景小禮給財富管理客戶開運發財，祝福客戶能夠錢兔似錦、鴻兔大展。

北富銀表示，為了滿足客戶對新年開運的期待，全台分行共準備3萬份經竹山紫南宮香火過爐的開運發財金，從1月10日起提供來行洽辦業務的財富管理客戶，送完為止。另外，北富銀也將限量提供財富管理客戶充滿年節喜氣的紅包袋、春聯、桌曆，同時還有以國內外當代藝術家畫作為封面設計的日誌，結合創意的圖像和繽紛的色彩，希望用美好的藝術氛圍，為財富管理客戶帶來整年好運。

針對民眾喜歡在過年使用新鈔包紅包的換鈔需求，北富銀表示，將於1月16日至1月19日期間，在全台135間分行開放新鈔兌領服務，方便民眾在年假前備妥新鈔。北富銀也提醒民眾，越接近過年人潮可能越多，如果有換新鈔的需求不妨及早安排，以免因人潮眾多排隊久候。

為了讓民眾年後開工日招財開運，北富銀特別在1月30日提供66,666瓶新春開運發財水，瓶身設計以金、紅色系搭配簡潔俐落的線條，推出「金兔迎財」、「福兔迎財」兩種不同款式，民眾拿到經過銀行金庫財氣加持的發財水後，可擺放在辦公室或是家中財位，象徵揚眉兔氣、開運迎財。