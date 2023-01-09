北投大地酒店推出期間限定「初戀大地」住房專案，致敬近期討論度超高的神劇《First Love初戀》。(北投大地酒店提供)

即將迎來史上最長春節年假，加上寒假和西洋情人節、228連假，台北新板希爾頓酒店和北投大地酒店紛紛以浪漫為元素，推出期間限定的主題住房，搶攻1、2月的節慶商機。

「浪漫香遇 住房專案」雙人同行最低5999元，即可帶回總價值4660元的香氛限定組合。(台北新板希爾頓酒店提供)

「浪漫香遇 住房專案」入住贈瑞士精品燭光水氧機、約翰森林複方精華。(台北新板希爾頓酒店提供)

現代人住飯店，除了對環境餐飲的基本要求，越來越多的人重視住宿空間的氣味，有的人在外住宿，還會隨身攜帶香氛用品，營造讓自己舒適的空間氣味。台北新板希爾頓酒店與瑞士精品家電品牌「Stadler Form」、植物芳療知名品牌「約翰森林JOHNRAY」獨家聯名合作，推出「浪漫香遇 住房專案」。1月11日起至2月28日止，兩人同行住房最低5999元，除可入住指定雙人房和大啖自助式早餐吃到飽，最特別是旅客可帶回總價值4660元香氛限定組合，包含「Lucy無線燭光水氧機」及「約翰森林JOHNRAY複方精華15ml」各1組。專案限量50間，售完為止，春節及228連假也適用。

1998年創立的瑞士精品家電品牌「Stadler Form」，絕美外型的產品屢獲德國紅點設計大奬肯定。年度熱銷「Lucy無線燭光水氧機」，市價約2980元，這款水氧機大小如同保溫瓶，獨特的超音波震盪300萬次讓空氣釋放負離子水霧；三段式療癒琥珀色暖光、7小時連續芳香，讓旅客即使下榻飯店，也宛如置身於森林般寧靜。

此外，業者還特別加贈植物芳療品牌「約翰森林JOHNRAY複方精華15ml」，價值1680元。在無線燭光水氧機中加入複方精華，空氣中散發的芳香，讓人心情愉悅。業者嚴選兩款經典香氛氣味，讓身心進行一場氣味放鬆之旅。「瑜珈大師」具檀香寧靜特質，另一款香氛氣味是以電影命名的「花神咖啡館」，揉合純淨的橙花與玫瑰香氣交織而成有如繁花盛開的午後，美好的香氛體驗，讓旅程充滿儀式感。

「初戀大地」住房專案可吃到拿坡里義大利麵，經典還原《First Love初戀》女主角最愛的美食。(北投大地酒店提供)

北投大地酒店限期推出「初戀大地」住房專案，致敬近期討論度超高的神劇《First Love初戀》，也呼應2月14日情人節主題。專案內容除提供奇岩客房住宿一晚，更端出喜歡西餐廳隱藏菜色「拿坡里義大利麵」，經典還原劇中女主角野口也英最愛吃的美食；另加贈高檔氣泡酒一瓶、活力早餐兩客、SPA 500元抵用券1張。旅客還可用優惠價1000元升等楓林客房，浪漫氛圍滿分，讓入住客人重溫戀愛時的感動。活動至2月28日止，適用周日至周四入住，每日限量5間。