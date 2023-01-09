全國教育產業總工會發出聲明指控，屏東縣政府假實驗教育之名，放任新埤鄉餉潭國小辦學問題，對此，屏東縣政府教育處澄清，所指控隱匿校園性平及霸凌等事件並非事實，學校已針對相關案件成立調查小組，目前尚在調查審理中，如發現確涉及不當，絕對依法處理，保障學生受教權及教師權益。

屏縣府教育處表示，餉潭國小自107學年度轉型為公辦民營實驗教育學校，以「給貧苦孩童一盞明燈，讓他們圓滿求學之夢」為信念，友善營造師資團隊與社區，容納所有孩子的弱勢與不同。

學校與基金會並辦理夜光課程進行生活及課業陪伴與輔導，今年基礎學力及學力扎根的表現大幅進步，學校也榮獲110年獲屏東縣教學卓越獎特優，基金會獲教育部閱讀推手團體獎，傳出辦學風波相當意外，教育處也將深入調查了解。

初步了解，全教產工會提供學童在教室外的照片，為當日任課老師向學校報告該名學童桌子凌亂及用具等散落滿桌，且未參與課程，學校請主任協助學生整理桌面配合上課，因物品多且雜，在主任陪伴下將置物箱拿出教室外整理，以免干擾教室內課程進行，並非霸凌。

還提及學校主任公然帶BB槍進校園，槍打校園生物及學生的部分，經縣府調查並無類似情形，所指陳事項亦非實情。

教師考核案部分，由於數度檢舉的這名離職代理教師，對於離職證明書加註「服務不優良」申訴案件，屏東縣教師申訴評議委員會已受理，也在審理中，一切均依法行政。

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