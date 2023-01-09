鄭文燦（中）與中華足協理事會同仁合影。（中華足協提供）

中華民國足球協會理事長鄭文燦在去年12月30日向足協理監事提出書面辭呈，今年1月9日經理事會同意通過，並由副理事長蕭永福擔任代理理事長，理事會同日也成立理事長改選的選舉委員會，將於45天內由會員大會選出新任理事長。

以下為足協公告全文：

本會鄭文燦理事長於111年12月30日向理監事會具文提出書面辭呈，並於今日112年​1月9日經理事會同意通過。鄭文燦理事長表示他階段性任務結束，因此依照原來規劃，於世界盃足球賽後辭去理事長一職，並請蕭永福副理事長代理理事長一職。今天的理事會也依照相關法規規定，成立了理事長改選的選舉委員會，並將於45天內由會員大會選出新的理事長。

鄭文燦理事長表示，他一向喜愛足球、支持台灣足球運動足球的發展，卸下足協的職務，但未來仍將繼續支持足球。

鄭文燦理事長也表示，特別要感謝教育部體育署與國家運動訓練中心在這期間的協助，中華足協得以完成女足國家代表隊前往美國移地訓練，男足國家代表隊前往泰國進行國際友誼賽，男足代表隊更是取得久違的國際賽勝利，接下來女足代表隊也會前往泰國進行國際友誼賽持續備戰2023紐澳女子足球世界盃洲際附加賽，中華足協也獲得國訓中心支持，2月份將入住國家運動訓練中心利用先進運科技術進行最後階段集訓，並安排提早前往紐西蘭適應場地與氣候。

在後續業務上，協會秘書處同仁將會配合選舉委員會妥善完成相關選舉任務與交接工作，從擔任桃園市長在任內積極推動桃園足球發展，協助中華足協籌措募款有一個自己的辦公室，到擔任中華足協理事長，不管在哪個位置，鄭理事長依然會以一個永遠的足球志工的身分，繼續支持台灣足球前進。