歐洲股市周一早盤上漲，將新年開始的樂觀情緒延續到第二周。中國重新開放邊境，以及美國和歐洲的經濟數據，減輕了對聯準會激進升息的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數早市升1.72點或0.39%，為446.14點。

歐股在上周出現近9個月最佳的周線表現，主要為一系列的正面數據所推動，包括歐元區強勁的製造業資料以及通膨的下跌，顯示歐元區的衰退將不如想像中的嚴重。

同時之間，美國就業市場的吃緊和工資成長放慢，冷卻了對聯準會和歐洲央行激進升息的擔憂。

利率敏感的科技股升1.2%。

投資人也在等待周一稍晚即將公布的歐元區失業資料。

北京在上周末宣布開放邊境，周日來自海陸空的遊客湧入中國。

在金屬價格上漲之下，礦業股升1.7%；市場目前寄望中國相關消費的復甦。

在倫敦上市的影音遊戲公司Devolver Digital、Frontier Development分別下跌9.4%和40.6%。