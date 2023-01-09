融程電(3416)周一公布2022年12月營收達新台幣2.49億元，年增3.2%，月減2.4%，創同期歷史新高。去年第四季營收為新台幣7.01億元，年增12.5%、季減8.28%，改寫同期新高。2022年全年營收為新台幣26.59億元，年增6.3%，全年營收續創歷史新高。展望今年營運，隨著產能布建到位，新產品布局完整，與缺料改善，預期今年第一季營運表現將優於去年同期，整體營運穩健成長。

融程電積極開發新應用領域應用，提供完整的垂直應用領域與客製化解決方案，瞄準新能源應用、國防相關產業應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板、智慧製造等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵，特別針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，提升工業電腦附加價值，為整體營運增添新成長動能，營運表現可望再提升。

融程電在強固型筆電研發設計與產品布局已到位，同時受惠歐美軍事國防與基礎建設長期剛性需求的強勁支撐下，預期強固筆電在2023年會有顯著的貢獻。從市場需求來看，新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，提前規畫備料，在手訂單穩定且優於往年平均，現亦積極布局上半年，營運持續穩定成長，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板與強固型筆電業務將持續聚焦七大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務、AIOT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。