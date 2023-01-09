面對天氣驟降，血壓的控制格外重要，尤其是有高血壓的患者千萬不可輕忽。對此，國健署傳授飲食3招，包括多吃蔬果、少鹽多香料，以及攝取全穀和未精製雜糧（沒有經過加⼯的原型態食物），不僅能攝取到降血壓重要的營養素「鉀離子」，還能補足膳食纖維。

國健署在臉書粉專《食在好健康》發文指出，氣溫低的時候，人體反應機制會讓心跳加快、血管收縮，因此冬天時血壓往往容易飆高，所以有血壓困擾的人更應該格外注意，也可在透過飲食3招控制血壓。

首先是「多吃蔬果」，因為蔬菜水果含有降血壓重要的營養素「鉀離子」，所以每餐至少要吃一個拳頭大小的水果，以及比拳頭大一點的蔬菜。

其次是「少鹽多香料」，近年來很流行在家種點小盆的香草植物，烹調時可以使用新鮮的羅勒葉、迷迭香，就會冒出濃郁的香氣，藉此減少調味用的食鹽。

最後是「攝取全穀及未精製雜糧」，除了蔬菜之外，全穀及未精製雜糧也含有豐富的膳食纖維，不僅可以幫助排便，還能排除膽固醇，維護血管健康，讓血壓更穩定。