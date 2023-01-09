國2甲天空斷橋通車了，舒緩桃園大園市區交通壅塞問題。(呂筱蟬攝)

國道2號延伸台61線的國2甲工程，因居民抗爭延宕10多年形成天空斷橋，其中，「大園交流道至台15線」段完工在9日下午3點起通車，行政院長蘇貞昌參加通車典禮時，以「雙拓寬、階段橋；再延長、加一條」形容這項重大工程，指出後續從台15線延伸到西濱快速公路，加上規畫設計中的國1甲，將建構桃園機場及航空城完整聯外路網。

全長1.64公里的國2甲「大園交流道—台15線」斥資56.85億，交通部長王國材說，這路段原本是2008年配合國2拓寬的大園支線，卻面臨民眾抗爭，導致2012年國2拓寬完成後變成斷橋，直到路線更改在2018年動工，期間又遭遇涉及航空城土地徵收，以及路廊正好位在桃園機場起降航道之下，施工受到很大限制，所幸克服種種困難，工程團隊還能提前8個半月通車。

高速公路局指出，此工程西側起點位於台15線，向東銜接至國道2號大園交流道，採雙向4車道高架橋配置，為加速推動計畫，協調地主在區段徵收範圍用地取得期程無法配合施工下，先以租地施工方式克服用地取得難題，才得以提前在過年前完工通車，未來大園鄉親上下班車輛不需再經過大園市區排隊上大園交流道造成回堵，可以經由台15線（國際路）上國2甲直接銜接至國道2號。

高公局也說，國2甲後續延伸至台61線計畫，可行性研究報告已奉行政院核定，目前正辦理規畫及環評作業中，最快預計2029年完工通車。另外，搭配未來國1甲（桃園航空城北側聯外高（快）速公路計畫）及既有的高快速公路網，將建構成大桃園地區「3縱3橫」完整路網，滿足桃園機場及航空城長期發展所衍生的交通需求。