衛福部中央健康保險署葉姓退休員工及2現職人員等3人涉洩漏被保險人個人資料給他人，涉及刑法洩密罪。台北地檢署今天指揮調查局新北市調處兵分5路搜索，並約談葉男等3人。

檢調接獲檢舉，健保署已退休的葉姓員工與2名現職人員涉嫌自民國98年至111年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及刑法第132條第1項洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

北檢今天指揮調查局新北市調處兵分5路搜索葉男住處等地，並約談葉男等3人到案說明，預計晚間移送北檢複訊。

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