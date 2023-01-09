台北一名準新娘日前因不滿未婚夫家打算辦流水席宴客，多次在網路發文抱怨，引發熱議。先前傳出準新娘被封為「輔大陳若儀」，年紀約在39至40歲，不過一名自稱未婚夫妹妹的網友透露，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，另外準新娘是85年次、以前是嘉義人，「這幾天有很多謠言在瘋傳，但很多應該是不實的」，準新娘人格或許有瑕疵，「但我還是希望有心人士不要刻意去製造謠言去作攻擊比較好」。

準新娘先前為了流水席一事多次發文抱怨，曾任多年里長的男友爸爸想辦桌宴客，但流水席不衛生、打包是鄉下和貧民文化、高雄是鄉下，還自誇從小在美國成長。不過被小姑打臉，指出婚宴錢全由爸爸支出，禮金留給新人收，另外爸爸還贊助600萬讓新人能在台北買房，哥哥則支付300萬和後續貸款，沒想到準新娘只出50萬元就想把房子登記在自己名下，甚至嗆聲若公公收回600萬贊助費或是辦流水席就要退婚。

準小姑和哥哥討論，準新娘可能因為爸爸收回600萬買房贊助費不結婚了。（翻攝自匿名2公社臉書）

小姑在臉書社團「匿名2公社」發文分享和哥哥的對話內容，由於爸爸決定收回在台北買房的600萬元贊助費，她詢問哥哥「哥那她現在是不結了？」哥哥證實「應該吧」，並反過來安慰自責的妹妹別想太多。哥哥也指出，準新娘是民國85年次，一家人以前住在嘉義，直到準新娘上了大學才全家搬到台北南港居住。

準小姑和哥哥討論最近進展，透露新娘是85年次、高中讀女校、過去是嘉義人。（翻攝自匿名2公社臉書）

小姑感嘆，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，自己只是覺得爸爸要出600萬元贊助買房，卻不知道房子登記在誰名下，「這真的說不過去」，若爸爸知情也同意，自己當然不會有意見。另外針對網傳準新娘被封為「輔大陳若儀」，年紀約在39、40歲左右等，小姑強調有很多不實，因為準新娘高中是念女校，「在這事件中或許她人格上有一點瑕疵，但我還是希望有心人士不要刻意去製造謠言去作攻擊比較好」。

對此，許多網友紛紛回應，「85年次! Kelly，男生趕快避雷」、「妳救了妳哥，也減少許多未來可能的紛爭，不用自責，加油、做得好」、「原來是嘉義人a」。