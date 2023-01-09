北北基計程車今年將從春節連假前3日起加成收費，本月17日至29日（連假最後一日），總計13日，將依跳表計費再加收30元，另外，瑞芳和烏來地區固定路線依現場公告春節運價收費，像是瑞芳火車站到九份白天收費245元、夜晚收費265元；烏來風景區台車站或烏來停車場到纜車站白天收費320元、夜晚收費340元。

北北基計程車今年將從春節連假前3日起加成收費，瑞芳和烏來地區固定路線依現場公告春節運價收費。（交通局提供）

北北基計程車今年將從春節連假前3日起加成收費，瑞芳和烏來地區固定路線依現場公告春節運價收費。（交通局提供）

另外，新北市淡水區計程車跳表較為特殊，起跳價為100元，春節仍須加價30元。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽說，交通局有印製春節運價貼紙，發送到新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路總局台北區監理所、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處，計程車駕駛可以到上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，讓乘客查看。

乘客下車前可以索取乘車證明，並當場確認收費金額，避免衍生消費爭議，若民眾有遇到超收車資等違規狀況，可記下車號、時間和地點向1999市政服務專線申訴。

交通局長鍾鳴時表示，市府將不定期於轄內重要路段進行聯合稽查，農曆年前及春節期間將加強執行，若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規狀況，將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。