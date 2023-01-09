農曆新年即將來臨，台北市長蔣萬安上任後的第一個門聯出爐。台北市政府今年印製20萬份「兔來萬安」門聯，設計有別於傳統黑墨為主，選擇白、金色彩組合，並將「兔」字上邊的筆畫，改成兩畫的「兔耳朵」，11日上午9時30分開始發放，市民可到12區公所、里辦公室及市府大樓市民服務組領取。

設計師林峯白說明設計理念，當初一接到「兔來萬安」這個主題，腦中浮現一個概念是新春白兔來報喜，台北躍動，市民萬事平安的概念，這次門聯設計有別於傳統黑墨為主，特地選擇了白、金兩種色彩的組合，對設計團隊來說，書法是很美的藝術，所以搭配書法老師的巧思做門聯的整體運用，代表開創新局。

書法藝術家王貞懿說，過年大家都會寫寫春聯，春聯代表了祝福。今年是兔年，而兔子的特色在於耳朵，因此她特別將「兔」字上邊的筆畫，改成兩畫的兔耳朵，所以這個兔字就會活靈活現像隻小白兔在上面跳躍，「萬安」則是祈求兔子來了，萬事平安，希望用此祝褔大家。

民政局長陳永德說，因為今天才剛公布，各里辦需要一些工作時間，預計在11日上午9點30分開始發放，屆時市民朋友們可以到12區公所、里辦公室以及市府大樓市民服務組領取，他表示，這次是蔣萬安上任後的第一個門聯，大家要把握時間領取，總共限量20萬份，領完為止。

台北市政府發言人羅旺哲補充，因為這次只有20萬份，沒有領到的朋友不要失望，市府也會在11日上午9點30分同步將門聯的電子檔公告在網路上，市民朋友可以選擇自己喜歡的紙張下載輸出，製作獨一無二的專屬門聯，祝福每一位市民兔來萬安！