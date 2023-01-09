苗栗縣賴姓英文男家教，於2020間遭當時11歲女童的家屬指控抓女童大腿，因女童媽媽第一時間發覺異樣獲知女兒遭摸大腿，報警處理，警方依賴涉犯刑法第224條之1對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪移送，一審跟二審都認定事證不足，判無罪，全案可上訴。

判決指出，賴姓男子當時擔任女童的英文家教，涉嫌在女童住處1樓櫃台前，以左手抓女童左大腿，女童見狀避開後，賴男起身走向女童，伸右手欲觸碰女童大腿，遭女童以左手拍開，賴接續以右手壓制女童肩膀後，俯身以左手觸摸女童大腿。

判決指出，女童不願意並掙脫賴男後，趕緊大叫並跑出店門外，女童媽媽察覺異樣。等賴男離開後，女童媽媽向女童詢問情況，驚覺報警處理，並調閱監視器。

賴男辯稱，沒有對女童有強制猥褻之犯行，辯稱：案發當晚是幫女童及其胞妹補習英文時，看到女童塞到一個信封裡面的考卷紙，跟其他的紙是不一樣的，就跟女童說不能再作弊了，伸手要求女童將考卷拿出來，女童因越往後伸，不想讓她犯這個錯誤，就略施懲戒的方式去抓她捏她一下左膝蓋。

賴男稱，有造成被害人或她媽媽不舒服的地方，跟她說抱歉，但是主觀上是為了維護教育女童，女童爸爸也有原諒他了，也取得當事人的諒解。

一審因認定事證不足，判無罪，上訴二審認為，賴男2次觸碰女童大腿的時間，都是捏一下或是碰觸一秒，縱使有起身將手放在女童肩膀一下，也沒有作出不雅動作，均與強制猥褻之要件不符，判無罪，可上訴。