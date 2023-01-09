「漲」字獲選為台灣2022年度代表字，有鑒於此，中華電(2412)今(9)日宣布，HiNet光世代高速寬頻有感降價，最高降幅近3成！

中華電表示，HiNet光世代於春節前夕推出「速在有禮」方案，簽約24/36個月再享熱門家電禮0元購機，不僅如此，最受歡迎的300M高速寬頻重磅升級，上傳頻寬提升至150M(原100M)降價再加量。

中華電表示，為持續提供消費者物超所值上網服務，HiNet光世代推出「速在有禮」方案，新申請/升速300M/150M、500M/250M、1G/600M，搭配Wi-Fi全屋通一台月租0元，無論是遠距辦公、居家上課或雲端上傳備份檔案、線上遊戲、觀影娛樂、網路直播等，助攻聯網體驗更快更順暢。

中華電HiNet光世代高速寬頻服務甫榮獲「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」13項第一，在「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率」領先業界，更是唯一所有指標皆成長的家用寬頻業者。