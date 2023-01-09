連通地中海與印度洋的蘇伊士運河再次發生貨輪擱淺事件，所幸這次情況不算嚴重，管理局只花了幾個小時就協助貨輪脫困。這已是兩年以來的第3起貨輪擱淺，其中最嚴重的當然是2021年長榮海運-長賜輪(Ever Given)封阻運河，花了6天的時間才解決。

美聯社報導，運河服務公司 Leth Agencies 表示，這艘名為榮耀輪( MV Glory) 的貨船載滿玉米等糧食，在蘇伊士運河坎塔拉市(Qantara )段附近擱淺。那裡是運河直道，兩岸寛度大約380公尺。該公司表示，擱淺事故發生後，3艘運河拖船前往救援，成功使船隻重新浮起。

蘇伊士運河管理單位發布的榮耀輪擱淺位置。(圖/Leth Agencies)

目前官方還沒有說明擱淺因，不過很可能與天氣有關。包括北部省份在內，埃及這幾天經歷了一波惡劣天氣，主要是強風。

Leth Agencies 後來發布了一張圖片，表明榮耀輪擱淺在運河西岸，船首朝南，因此對運河的影響不嚴重。

令人想起2021 年 3 月，懸掛巴拿馬國旗的長榮海運-長賜輪封阻蘇伊士運河，阻塞時間長達6天。

長賜輪封阻運河，造成每天90億美元全球貿易的損失，原本因為新冠病毒大流行，而不堪重負的物流供應鏈更加緊張。此事故促使埃及管理單位，必須拓寬和加深水道。

去年8 月，懸掛新加坡國旗的相似5號(Affinity V)油輪，也發生運河擱淺，經過5個小時才脫困。

說回這次擱淺事件，榮耀號運載了65000公噸的烏克蘭玉米，準備前往東亞。