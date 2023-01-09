MIUSA日前拍攝新歌〈忘了眼淚〉MV。（容易文創提供）

吳宗憲（憲哥）旗下新人MIUSA，新歌〈忘了眼淚〉MV請來曾演出《刻在你心底的名字》、《緝魂》等電影的林暉閔擔綱男主角，MIUSA也獻出男女對戲、相擁處女秀，笑說：「原本腳本設定沒有太多交集，後來導演加戲希望能有擁抱的橋段，讓我突然不知所措。」憐香惜玉的林暉閔，拍完一幕狠狠推開MIUSA的戲碼後，直呼「捨不得」。

MIUSA和林暉閔合作MV擦出亮眼火花，她在MV裡詮釋不斷壓抑情緒、合理化悲傷的角色，甚具戲劇張力演起來不容易，經驗豐富的林暉閔提供不少建言，MIUSA說：「我和林暉閔從陌生到後來在片場打打鬧鬧，感受到他是個沒有架子的前輩，有一幕欲淚又止的情節，原本心中很複雜不知道怎麼表現，林暉閔一句『不要哭了』，瞬間讓我打破心防，真的很佩服他帶戲能力。」

此外，錄音時為了詮釋氣勢滂礡的〈忘了眼淚〉，MIUSA挑戰拔高音階，坦言這首歌超難唱，甚至一度淚灑錄音室，「這首歌是專輯裡最難唱的歌曲，音域由低至高，甚至多個高音跟轉音，對於敢挑戰的我，這次必須坦白說，真的不簡單」，希望大家可以在KTV唱爆這首歌。