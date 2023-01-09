報價、出貨回溫，台聚集團去年12月營收連袂彈升。其中，華夏（1305）因PVC行情回溫反彈，12月營收13.76億元，月增31.67％，年增2.76％ ，表現領先；台達化（1309）也在ABS、PS報價持穩攀揚助力，12月營收13.62億元，月增15.13％；至於台聚（1304）、亞聚（1308)）伴隨EVA、PE報價回溫，12月營收53.86億元、8.29億元，月增14.67％、4.28％。

廠商表示，印度為全球最大PVC進口國。受制中國2022年前11月不動產開發投資較去年同期減少10％，促使PVC建材需求減少，中國過剩的PVC流向印度，而印度2022年4～10月期間來自中國大陸進口量達去年同期的2倍。在印度市場PVC價格競爭激烈，台灣PVC12月銷往印度價格為750美元，月減11％。

不過，伴隨庫存去化，且原物料需求弱低檔盤整許久，廠商庫存都低之際，市場預期農曆年後到五一間，剛性需求只要放大一些，或有機會醞釀復甦反彈行情。

其中，全球碳中和趨勢，包含因產能淘汰賽，供需結構較健康的PVC，以及受惠太陽能趨勢，應用於封裝模的EVA長期需求相對持穩看好。

近期大陸ABS、PS等行業開工高位運行，報價穩健小漲，台達化營運持穩走堅；PVC報價也彈升至885美元，增添華夏營運轉機；台聚、亞聚LDPE/EVA年產均15萬噸，EVA多以光伏級(應用於太陽能)銷售為主，有助獲利支撐。