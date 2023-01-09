台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）9日公告2022年全年合併營收近55.55億元，比2121年全年的45.54億元，年增21.98％，續創歷史新高，由於豪華遊艇買氣不墜，東哥已接單、生產排期至2025年，同時，新系列遊艇也將在2023年底正式亮相。

東哥9日公布2022年12月營收5.65億元，年增16.14％，累計2022年全年營收55.55億元，比2021年全年的45.54億元，年增21.98％，續創歷史新高。

東哥表示，儘管俄烏戰爭的不確定性，高通膨及升息帶來的阻力，使得2023年全球景氣展望仍有疑慮，但奢侈品領域則異於目前整體經濟氛圍，金字塔頂端的富豪，享有較高的經濟穩定性，通常是最後一批感受到經濟影響的族群，而昂貴消費更是身分象徵，因此，整體奢侈品行業韌性依舊。

東哥說，豪華遊艇產業趨勢也是如北，加上生產期長的產業特性，多數豪華遊艇製造同業，已接單至2023、2024年，顯見豪華遊艇的剛性需求。

東哥表示，東哥搭配高雄同利廠逐步開出的新增產能，在手訂單已排至2025年，同時，新系列即將在年底正式亮相，對未來營運抱持樂觀展望。